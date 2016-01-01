|Общество
|28.01, 09:00
СК РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту смерти 51-летней жительницы Ульяновска, которая умерла во время прохождения амбулаторного лечения в ульяновской поликлинике №6 (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Дело было возбуждено буквально на днях, но почти год с лишним после случившегося. По данным...
|Общество
|28.01, 08:00
73online.ru знакомит своих читателей с афишей культурных мероприятий, которые пройдут в Ульяновске с 28.01 по 3.02.17. В эти дни ульяновцев ждет обширная культурная программа. Любители художественного творчества смогут посетить выставку иллюстраций ульяновского художника Павла Клементьева, а в креативном...
|Общество
|27.01, 11:56
26 января на странице в Фейсбуке ульяновец Алексей Мараховцев выложил результаты своего мини-расследования, из которого следует, что на полках крупнейшей в регионе продуктовой сети может быть обнаружен фальсификат – поддельная продукция, которая «маскируется» под известные бренды. По...
|Происшествия
|27.01, 10:59
21 января в 3,5 км от села Лебяжье (Мелекесский район) были обнаружены трупы двух косуль. Егеря, которые стали очевидцами происшествия, сообщили, что браконьеры стреляли по животным из вертолета. После того, как косули были убиты, вертолет улетел в сторону Димитровграда. По факту незаконной охоты с...
Тамаев Наиль Рахимзянович, глава администрации МО «Елховоозерское сельское поселение»
Каримова Фарида Арслановна, артист-ведущий мастер сцены Ульяновского драмтеатра
Легкова Зоя Викторовна, заслуженный работник сельского хозяйства РФ
|Общество
|27.01, 06:00
Ульяновский институт гражданской авиации является старейшим в России учебным заведением по подготовке летного состава для гражданской авиации: пилотов,...
|Криминал
|26.01, 16:30
В Ленинском районном суде продолжается рассмотрение громкого уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего вице-спикера...
|Новости компаний
|26.01, 13:32
Накануне региональная транспортная прокуратура заявила о штрафе в 450 тыс рублей, который накладывается на вертолетный комплекс «Хелипорт...
|Общество
|26.01, 11:31
Вслед за Ульяновском поднять цены на услуги общественного транспорта решил и Димитровград. Накануне, 25 января, глава города Алексей Кошаев встретился с...
|Новости компаний
|26.01, 06:10
В Ульяновске выставлен на продажу очередной хостел. На этот раз - «Апрель», расположенный на ул Академика Павлова, 64. За бизнес собственники...
|Новости компаний
|26.01, 06:00
Выбрать жилье не всегда легко и просто – то планировка комнат не подходит, то школы или садика по близости нет. Компания ООО «Северо-Запад» постаралась...
|Общество
|26.01, 05:40
Ульяновская городская администрация в рамках приватизационной программы на 2017 год планирует выставить на продажу несколько объектов...
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|Новости компаний
|25.01, 12:16
Сегодня на сайте АО «Авиастар-СП» опубликованы итоги внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 18 января. Согласно им...
|Политика
|25.01, 10:22
Сегодня на заседании гордумы депутат от КПРФ Рамиль Замалетдинов официально сложил с себя полномочия народного избранника. Это решение депутат Госдумы...
|Политика
|25.01, 06:20
На этой неделе стали ясны масштабы реформы бюджетных СМИ Ульяновской области, которые были анонсированы заместителем губернатора Александром Чепухиным. Как...