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Главные новости
Криминал16.01, 17:05
«Выведи меня отсюда!». Бакаев и Горшенин выступили на суде по Балакишиевой

Сегодня, 16 января, судья Ленинского районного суда Елена Хаустова продолжила рассмотрение громкого уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего вице-спикера Законодательного собрания области Алсу Балакишиевой. Экс-депутат обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). Сегодня...

Новости компаний16.01, 11:58
Против компании владельца «Ленинских горок» Гаевского возбуждено уголовное дело

В конце 2016 года 73online.ru писал о финансовых сложностях, с которыми столкнулся объект туристической инфраструктуры Ульяновска «Ленинские горки». На тот момент работники заявляли, что более 2-х месяцев не получают зарплату, а сами горнолыжные трассы могут не открыться с началом зимы –...

Общество16.01, 10:43
Желанный подарок для Каплина – День рождения дома, для Гибатдинова – крепкие объятия детей

 Сегодня руководитель Управления Росприроднадзора по Ульяновской области Александр Каплин отмечает свой 44-й День рождения, а депутат областного парламента от КПРФ Айрат Гибатдинов - 31-й. По традиции, 73online.ru связался с именинниками, чтобы поздравить их, а заодно узнать об их планах на...

Политика16.01, 09:46
Смороде нашли замену. Директор «Итиля» Баранов назначен заместителем министра здравоохранения

Сегодня на аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов объявил об очередном назначении: вакантную должность заместителя министра здравоохранения Павла Дегтяря занял директор санатория «Итиль» Андрей Баранов. Напомним: должность заместителя министра здравоохранения по социальной политике...

Дни рождения
Сегодня, 16 Января

Гибатдинов Айрат Минерасихович, депутат ЗСО пятого созыва

Каплин Александр Евгеньевич, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по региону

Саутиев Олег Владимирович, генеральный директор АО «Ульяновсктрасстрой»

Завтра, 17 Января

Наконечный Сергей Иванович, генеральный директор АО «Аэропорт Ульяновск»

Смикун Пётр Иванович, главный конструктор АО «Научно-производственное объединение «Марс»

   

Главные темы
Политика16.01, 06:00
Герасимов предрек ликвидацию ульяновского отделения «Справедливой России»

Ульяновский бизнесмен Сергей Герасимов выиграл несколько судов против местного отделения партии «Справедливая Россия», которое сам он возглавлял...

Новости компаний16.01, 06:00
"Гончаров" эконом-класса продается за 6 млн рублей

В Ульяновске на продажу выставлено очередное кафе - «Гончаров», расположенное в Засвияжском районе на ул Шолмова, 37А. Владелец заведения хочет...

Общество14.01, 09:53
Расширили права родителей при получении бесплатного питания в школах

Как сообщила пресс-служба администрации города Ульяновска для расширения прав родителей при получении бесплатного питания в школах внесены изменения в...

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VIP досье

Редькин Андрей Павлович

Дата рождения - 28 октября 1980
С 2011 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»
Главные темы
Отдых14.01, 09:00
Культурные выходные: в Ульяновске научат гадать и красить ткани по-японски

73online.ru продолжает знакомить своих читателей с афишей культурных мероприятий, которые пройдут в Ульяновске на этих выходных и в предстоящую неделю - с...

Политика13.01, 12:08
Морозов: Министра ульяновской культуры определим в феврале

Сегодня, 13 января, в социальных сетях вновь началось обсуждение кандидатуры будущего министра ульяновской культуры. В частности, заместитель директора по...

Новости компаний13.01, 10:53
Скандальный бизнес-центр «Маяковский» строителя Абрашитова продается за 40 млн рублей

В Ульяновске на продажу выставлен скандально известный торговый центр «Маяковский». Четырехэтажное здание было построено компанией бизнесмена...

Новости компаний13.01, 06:20
Первое заявление Юрасова: «Авиастар» передаст часть производств на аутсорсинг

   11 января бывший гендиректор УАЗа и вице-президент по производству и техническому развитию ПАО «Объединенная авиастроительная...

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Новости компаний13.01, 06:00
Кравченко, Щелочкова о том, сколько рестораны заработали в новогодние праздники

 В период с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017-го количество бронированных мест в ресторанах снизилось на 15% по сравнению с прошлогодними...

Политика12.01, 16:33
Морозов рассказал Ткачеву о новой фабрике социального питания

Сегодня, 12 января, в минсельхозе России состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства Александра Ткачева с губернатором Ульяновской области...

Общество12.01, 10:30
Краевед Петров назвал переименование ул К.Маркса «абсурдным решением»

На этой неделе одну из ульяновских улиц - ул Карла Маркса, точнее, ее часть переименовали в улицу Дворцовую. Так теперь называется участок от ул Спасской до...

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