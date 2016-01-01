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|01.02, 12:17
Сегодня свой День рождения отмечает Тамара Дмитриева - депутат ЗСО пятого созыва, директор Центра науки, техники и культуры УлГТУ. 73online.ru связался с именинницей, чтобы узнать, как она отмечает праздник. Оказалось, как и многие другие – на рабочем месте. - Тамара Александровна, кто уже успел...
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|01.02, 11:45
Накануне, 31 января, судья Ленинского районного суда Гельфия Мифтахова вынесла оправдательный приговор сыну бизнесмена Николая Повтарева, Дмитрию Повтареву. 30-летний предприниматель обвинялся в причинении государству крупного имущественного ущерба ( по ч2 ст 165 УК РФ) в размере 23 млн рублей. Прокуратура...
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|01.02, 10:25
С сегодняшнего дня, 1 февраля, в отставку ушел первый заместитель главы администрации Димитровграда Александр Савинов. Чиновник, отвечавший, в том числе, и за сферу ЖКХ, уволен с формулировкой «по семейным обстоятельствам». 42-летний Александр Савинов пришел в местную администрацию 5 месяцев...
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|01.02, 09:00
Ситуация вокруг ульяновского детского сада №124 «Планета детства», где заболело сразу несколько воспитанников одной группы, вызвала в обществе множество вопросов. Напомним, 24 января за медицинской помощью обратились 12 человек с рвотой и температурой. Роспотребнадзор Ульяновской области закрыл...
Дмитриева Тамара Александровна, депутат ЗСО пятого созыва
Халиуллов Фанис Эмирович, директор ульяновского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений
Караулова Валентина Герасимовна, главный врач УОКБ, советник губернатора
Кожин Александр Михайлович, управляющий ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии»
Молчанов Александр Михайлович, начальник Ульяновского местного гарнизона
|Общество
|01.02, 06:40
На этой неделе глава Димитровграда выступил с громким заявлением. Алексей Кошаев заявил, что исправить ситуацию с многочисленными коммунальными авариями, с...
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|01.02, 06:00
Ульяновский филиал электроэнергетической и теплоснабжающей компании ПАО «Т Плюс», директором которого является депутат ЗСО Валентин Трубчанин,...
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|31.01, 11:40
73online.ru продолжает обнародовать материалы по уголовному делу, возбужденному против экс-депутата ЗСО Алсу Балакишиевой, которая обвиняется в получении...
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В понедельник, 30 января, стало известно, что в регионе сменится главный архитектор. Сергей Кангро подал в отставку. Планируется, что на смену ему придет...
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В январе Ульяновск впервые посетил ведущий и эксперт всевозможных кулинарных шоу, выходящих на федеральных каналах, шеф-повар с мировым именем Василий...
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Операторы питания продолжают переоснащение пищеблоков в школах и детсадах Ульяновска. Это одно из условий, по которому компании работают с социальными...
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На прошлой неделе стало известно о том, что «Авиастар-СП» ушел под управление московского завода ОАО «Авиационный комплекс им. С.В....
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В скором времени в Ульяновске собираются построить второй гипермаркет французской компании «Ашан». Возвести его планируют в Заволжском районе...
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|30.01, 09:03
Как стало известно 73online.ru, на должность главного архитектора Ульяновской области прочат бывшего заместителя главного архитектора Сочи Наталью...
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В конце прошлой недели стало известно, что Сергей Кангро покидает пост главного архитектора Ульяновской области. Причинами отставки стали проблемы чиновника...