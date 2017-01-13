73online.ru

Общество 09.01, 12:38

Известный ульяновский бизнесмен и владелец «Группы компаний Герасимовъ» Сергей Герасимов сегодня в очередной раз стал папой. Супруга Наталья подарила ему еще одного, пятого (!) мальчика. Новорожденный и мама чувствуют себя хорошо. По словам Герасимова, беременность и роды прошли без...