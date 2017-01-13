73online.ru

|Новости компаний
|09.01, 15:00
В этом году в ТРК «Enterra» на ул. Радищева должен открыться новый круглосуточный фитнес-клуб «Lotus Health Club». Полная карта занятий на 1 год по цене предпродажи стоит 10 900 рублей. Любители спорта активно раскупают абонементы через сайт клуба. Однако сроки открытия...
|Общество
|09.01, 12:38
Известный ульяновский бизнесмен и владелец «Группы компаний Герасимовъ» Сергей Герасимов сегодня в очередной раз стал папой. Супруга Наталья подарила ему еще одного, пятого (!) мальчика. Новорожденный и мама чувствуют себя хорошо. По словам Герасимова, беременность и роды прошли без...
|Политика
|09.01, 11:58
Сегодня, 9 декабря, в 13 ч губернатор Сергей Морозов проведет совещание по вопросу реорганизации Палаты справедливости Ульяновской области. На него приглашены все члены Палаты – ее председатель Захар Мисанец, а также уполномоченные - по правам человека – Людмила Крутилина, по правам ребенка -...
|Общество
|09.01, 11:27
Сегодня на аппаратном совещании в ульяновском правительстве губернатор Сергей Морозов заявил, что в регионе будет проведен масштабный аудит отрасли культуры. Для этих целей будет создана специальная комиссия, которую возглавит хормейстер и директор хорового училища имени Глинки Виктор Хапров. Последний не...
Панчин Сергей Сергеевич, Глава города Ульяновска, депутат УГД
Хаутиев Шарпудин Маулиевич, начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области
Рахимов Наил Сабирович, глава администрации МО Анненковское сельское поселение, Майнский район
|Общество
|09.01, 10:38
С 1 января 2017 года страховые компании запускают в Ульяновске обязательные электронные продажи ОСАГО (е-ОСАГО). То есть, теперь страховщики, работающие в...
|Новости компаний
|09.01, 06:20
Новым исполнительным директором «Авиастар-СП» станет бывший гендиректор УАЗа и действующий вице-президент по производству и техническому развитию...
|Общество
|09.01, 06:00
Аналитическое агентство «Автостат» посчитало, сколько времени требуется жителям разных регионов России на то, чтобы накопить на новый автомобиль....
|Общество
|05.01, 12:30
Новый год уже наступил, но по восточному календарю Красный или Огненный Петух по-настоящему вступит в свои права только 28 января. Согласно восточным...
|Общество
|04.01, 17:02
Сегодня, 4 января, в Ульяновске прошел благотворительный забег «Дари добро». Акция проходит в нашем городе уже во второй раз – первый забег...
|Отдых
|04.01, 09:00
В 2017 году в России будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции 1917 года, которая стала одним из важнейших и крупнейших политических событий ХХ века и...
|Происшествия
|04.01, 09:00
Вчера днем, 3 января, в селе Поповка Чердаклинского района Ульяновской области произошел страшный пожар, который унес жизнь четырех человек. По...
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|Отдых
|02.01, 13:17
73online.ru знакомит своих читателей с афишей культурных мероприятий, которые пройдут в Ульяновске со 2.01 по 13.01.17. В эти дни горожан ждет...
|Общество
|02.01, 11:45
Ульяновская область отпраздновала наступление 2017 года. Впервые регион встречал новый год по своему «ульяновскому» времени. В...
|Общество
|02.01, 06:03
По версии интернет-журнала «Секрет Фирмы» наш земляк 35-летний Руслан Фазлыев вошел в список самых успешных молодых предпринимателей страны в...