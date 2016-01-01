73online.ru

Новости компаний 26.01, 06:00

Выбрать жилье не всегда легко и просто – то планировка комнат не подходит, то школы или садика по близости нет. Компания ООО «Северо-Запад» постаралась учесть все нюансы, поэтому в жилом комплексе на Автомобилистов, 7А даже самый придирчивый покупатель сможет найти для себя подходящий вариант