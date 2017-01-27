Общество 21.01, 08:00

73online.ru продолжает знакомить своих читателей с афишей культурных мероприятий, которые состоятся в Ульяновске на этих выходных и в предстоящую неделю - с 20.01 по 27.01.17. Эти дни в городе пройдут под знаком любви: на сцене Ульяновского драмтеатра - постановка нетленной шекспировской трагедии...