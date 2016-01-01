|Политика
|31.12, 14:05
Главное управление МЧС России по Ульяновской области информирует, что причиной вчерашнего пожара в лаундж-кафе "Белуга" стал поджог. В пресс-релизе сообщается: - В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 540 кв.м, внутренняя отделка на площади 540 кв.м, уничтожена летняя деревянная...
|Политика
|31.12, 09:30
В преддверии Нового года 73online.ru решил узнать, как планируют встретить 2017 год члены правительства, министры и заместители губернатора, какие подарки будут дарить друзьям, близким и родным. Известные ульяновцы рассказали, какие традиции празднования Нового года существуют в их семье, а также о самом...
|Общество
|31.12, 08:00
Минувший год никак нельзя назвать спокойным. Ульяновск гремел едва ли не на всю Россию с очередным скандалом, трагедией или уголовным делом. 73online.ru решил вспомнить, какие конкретно события и люди сделали уходящий год незабываемыми. Мажоры года 30 декабря 2014 года Ульяновск опять...
|Происшествия
|30.12, 12:30
Сегодня утром около 11.00, как сообщили очевидцы в соцсетях, загорелось лаундж-кафе "Белуга" в Александровском парке. Прибывшие сотрудниики МЧС смогли оперативно локализовать огонь, но пламя повредило большую площадь помещения. Обугленные стены и прогоревшая кровля - все, что осталось от популярного...
|Общество
|30.12, 11:00
С 1 января 2017 года в детских садах Ульяновской области увеличится размер родительской платы – эти средства идут на оплату питания детей. Региональное...
|Общество
|30.12, 10:00
В преддверии Нового года 73online.ru решил узнать, как планируют встретить 2017 год представители бизнеса, какие подарки будут дарить друзьям, близким и...
|Политика
|30.12, 06:05
Должностные обязанности замгубернатора по информационной политике Александра Чепухина растут примерно как курс рубля на валютной бирже – каждый день....
|Новости компаний
|30.12, 06:00
В преддверии Нового года особенно приятно дарить подарки, и, по сложившейся традиции в рамках акции «Оплати и победи» Ульяновский филиал ОАО «Энергосбыт...
|Общество
|30.12, 05:40
Главным судебным приставом Ульяновской области официально стал Андрей Тагаев, который возглавлял службу с августа этого года, но значился как временно...
|Новости компаний
|29.12, 15:00
Вчера стало известно, что директор авиационного гиганта «Авиастар-СП» Андрей Капустин покинет свой пост. Губернатор анонсировал, что в 2017 году...
|Общество
|29.12, 13:29
Сегодня в рамках совещания по улучшению экологической ситуации в регионе прозвучали новые кадровые назначения. Лев Левитас и Александр Брагин получили новые...
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Бейкер-стрит
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|Криминал
|29.12, 12:15
Последние громкие преступления заставили многих задуматься о безопасности в Ульяновске. Создается ощущение, что город погружается в атмосферу криминальных...
|Политика
|29.12, 11:35
73online.ru стало известно о рокировке КПРФ в городской думе Ульяновска. 27-летний депутат-списочник Рамиль Замалетдинов во вторник, 27 декабря, написал...
|Экономика
|29.12, 06:00
Известная телеведущая и официальное лицо компании «Телетрейд» дает прогнозы по рынку Форекс. Новогодние праздники уже совсем близко. Но завершение года -...