|Криминал
|16.01, 17:05
Сегодня, 16 января, судья Ленинского районного суда Елена Хаустова продолжила рассмотрение громкого уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего вице-спикера Законодательного собрания области Алсу Балакишиевой. Экс-депутат обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). Сегодня...
|Новости компаний
|16.01, 11:58
В конце 2016 года 73online.ru писал о финансовых сложностях, с которыми столкнулся объект туристической инфраструктуры Ульяновска «Ленинские горки». На тот момент работники заявляли, что более 2-х месяцев не получают зарплату, а сами горнолыжные трассы могут не открыться с началом зимы –...
|Общество
|16.01, 10:43
Сегодня руководитель Управления Росприроднадзора по Ульяновской области Александр Каплин отмечает свой 44-й День рождения, а депутат областного парламента от КПРФ Айрат Гибатдинов - 31-й. По традиции, 73online.ru связался с именинниками, чтобы поздравить их, а заодно узнать об их планах на...
|Политика
|16.01, 09:46
Сегодня на аппаратном совещании губернатор Сергей Морозов объявил об очередном назначении: вакантную должность заместителя министра здравоохранения Павла Дегтяря занял директор санатория «Итиль» Андрей Баранов. Напомним: должность заместителя министра здравоохранения по социальной политике...
Гибатдинов Айрат Минерасихович, депутат ЗСО пятого созыва
Каплин Александр Евгеньевич, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по региону
Саутиев Олег Владимирович, генеральный директор АО «Ульяновсктрасстрой»
Наконечный Сергей Иванович, генеральный директор АО «Аэропорт Ульяновск»
Смикун Пётр Иванович, главный конструктор АО «Научно-производственное объединение «Марс»
|Политика
|16.01, 06:00
Ульяновский бизнесмен Сергей Герасимов выиграл несколько судов против местного отделения партии «Справедливая Россия», которое сам он возглавлял...
|Новости компаний
|16.01, 06:00
В Ульяновске на продажу выставлено очередное кафе - «Гончаров», расположенное в Засвияжском районе на ул Шолмова, 37А. Владелец заведения хочет...
|Общество
|14.01, 09:53
Как сообщила пресс-служба администрации города Ульяновска для расширения прав родителей при получении бесплатного питания в школах внесены изменения в...
|Отдых
|14.01, 09:00
73online.ru продолжает знакомить своих читателей с афишей культурных мероприятий, которые пройдут в Ульяновске на этих выходных и в предстоящую неделю - с...
|Политика
|13.01, 12:08
Сегодня, 13 января, в социальных сетях вновь началось обсуждение кандидатуры будущего министра ульяновской культуры. В частности, заместитель директора по...
|Новости компаний
|13.01, 10:53
В Ульяновске на продажу выставлен скандально известный торговый центр «Маяковский». Четырехэтажное здание было построено компанией бизнесмена...
|Новости компаний
|13.01, 06:20
11 января бывший гендиректор УАЗа и вице-президент по производству и техническому развитию ПАО «Объединенная авиастроительная...
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|Новости компаний
|13.01, 06:00
В период с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017-го количество бронированных мест в ресторанах снизилось на 15% по сравнению с прошлогодними...
|Политика
|12.01, 16:33
Сегодня, 12 января, в минсельхозе России состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства Александра Ткачева с губернатором Ульяновской области...
|Общество
|12.01, 10:30
На этой неделе одну из ульяновских улиц - ул Карла Маркса, точнее, ее часть переименовали в улицу Дворцовую. Так теперь называется участок от ул Спасской до...