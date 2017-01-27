|Общество
|22.01, 00:37
"LIFE.ru" сообщает, что в Ульяновске сотрудник ДПС сбил двоих детей. Трагедия произошла 21 января около 17:00 в Железнодорожном районе Ульяновска. Сотрудник ДПС, находившийся при исполнении, не справился с управлением и сбил на служебной машине двоих детей — 9 и 11 лет. Сейчас они госпитализированы....
|Общество
|21.01, 08:00
73online.ru продолжает знакомить своих читателей с афишей культурных мероприятий, которые состоятся в Ульяновске на этих выходных и в предстоящую неделю - с 20.01 по 27.01.17. Эти дни в городе пройдут под знаком любви: на сцене Ульяновского драмтеатра - постановка нетленной шекспировской трагедии...
|Политика
|20.01, 13:38
По случаю 100-летия Октябрьской революции, которая будет отмечаться в этом году, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов дал интервью одному из федеральных телеканалов, в котором еще раз высказался по поводу захоронения останков Владимира Ленина. Политик отметил, что захоронение в склепах соответствует всем...
|Общество
|20.01, 10:36
Поп-певец и выпускник проекта «Фабрика звезд» Влад Соколовский накануне нового года посетил Ульяновск. Он выступил в Ленинском мемориале на корпоративе местных чиновников и бизнес-элиты. Во время своего визита на родину Ленина Соколовский записал видео, в котором поделился своим...
Грачёв Дмитрий Николаевич, депутат Законодательного Собрания Ульяновской области
Прохоров Сергей Николаевич, генеральный директор АО «Редуктор»
Шульга Олег Александрович, генеральный директор ОАО «Ульяновскнефть»
|Политика
|20.01, 06:20
Сегодня в США состоится инаугурация вновь избранного президента Дональда Трампа. Пожалуй, впервые за всю историю этой страны для одной половины ее жителей -...
|Политика
|20.01, 06:00
Накануне, 19 января, губернатор Сергей Морозов выступил с инвестиционным посланием. В нем он заявил, что в 2016 году количество проверок ульяновского бизнеса...
|Политика
|19.01, 14:36
С сегодняшнего дня, 19 января, ульяновским филиалом «Почты России» будет управлять Наталья Кубасова. На этом посту она сменит прежнего директора...
|Общество
|19.01, 10:12
Накануне, в ночь с 18 на 19 января, весь православный мир отмечал Крещение Господне. По традиции в это время десятки тысяч православных ульяновцев...
|Новости компаний
|19.01, 10:04
Тема социального питания в Ульяновске последние несколько месяцев широко обсуждается. Жаркие дискуссии, начинавшиеся на просторах интернета, вышли в реальную...
|Политика
|19.01, 06:20
Накануне, 18 января, состоялось первое в 2017 году заседание областного парламента. На нем председатель ульяновского правительства Александр Смекалин заявил,...
|Политика
|19.01, 06:00
В начале 2016 года в ульяновское правительство на должность заместителя министра экономики пришел 29-летний Алмаз Хакимов, выходец из республики Татарстан. А...
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|Политика
|18.01, 16:42
Сегодня депутаты областного парламента от КПРФ решили опуститься до уровня дошкольников, лично отправились в детские сады… поесть каши. Чуть...
|Политика
|18.01, 13:43
Сегодня свой 43-й День Рождения отмечает депутат Госдумы, член КПРФ Алексей Куринный. 73online.ru связался с главным оппозиционером Ульяновска, чтобы...
|Общество
|18.01, 12:47
Накануне большого для всего православного мира праздника – Крещения Господнего епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор на сайте епархии завесил...