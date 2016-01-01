73online.ru

|Новости компаний
|26.01, 13:32
Накануне региональная транспортная прокуратура заявила о штрафе в 450 тыс рублей, который накладывается на вертолетный комплекс «Хелипорт Ульяновск» за то, что компания осуществляла коммерческие полеты без официальной лицензии на такой вид деятельности. По сути, прокуратура сообщила о том, что...
|Общество
|26.01, 11:31
Вслед за Ульяновском поднять цены на услуги общественного транспорта решил и Димитровград. Накануне, 25 января, глава города Алексей Кошаев встретился с местными перевозчиками. Как известно, во втором по величине городе региона своей системы муниципального общественного транспорта нет. Пассажироперевозками...
|Новости компаний
|26.01, 06:10
В Ульяновске выставлен на продажу очередной хостел. На этот раз - «Апрель», расположенный на ул Академика Павлова, 64. За бизнес собственники хотят выручить 30 млн рублей. Гостиничный комплекс эконом-класса «Апрель» площадью в 560 кв м открылся менее года назад – в феврале...
|Новости компаний
|26.01, 06:00
Выбрать жилье не всегда легко и просто – то планировка комнат не подходит, то школы или садика по близости нет. Компания ООО «Северо-Запад» постаралась учесть все нюансы, поэтому в жилом комплексе на Автомобилистов, 7А даже самый придирчивый покупатель сможет найти для себя подходящий вариант
Белянкин Михаил Владимирович, главврач Ульяновской областной клинической наркологической больницы
Ризаев Александр Николаевич, глава администрации МО «Николаевский район»
|Общество
|26.01, 05:40
Ульяновская городская администрация в рамках приватизационной программы на 2017 год планирует выставить на продажу несколько объектов...
|Новости компаний
|25.01, 12:16
Сегодня на сайте АО «Авиастар-СП» опубликованы итоги внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 18 января. Согласно им...
|Политика
|25.01, 10:22
Сегодня на заседании гордумы депутат от КПРФ Рамиль Замалетдинов официально сложил с себя полномочия народного избранника. Это решение депутат Госдумы...
|Политика
|25.01, 06:20
На этой неделе стали ясны масштабы реформы бюджетных СМИ Ульяновской области, которые были анонсированы заместителем губернатора Александром Чепухиным. Как...
|Политика
|25.01, 06:10
Заместитель министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области - директор департамента государственного имущества и земельных отношений...
|Образование и наука
|25.01, 06:00
Счастливый малыш – счастливые родители. Эта истина и проста, и сложна одновременно. Во многом счастье зависит от того, как мы умеем общаться с окружающими...
|Общество
|24.01, 13:00
Кадровые изменения в системе ульяновского ФСИН. Новым начальником (пока с приставкой «врио») службы исполнения и наказания по региону...
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Три Икса: Мировое господство
драма/криминал, 18+
Закон ночи
приключения/фэнтези/экшн, 16+
Кредо убийцы
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Божьи одуванчики
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концерт
Бейкер-стрит
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Сталинградский концерт
|Политика
|24.01, 10:51
Накануне, 23 января, эколог Лев Левитас представил ульяновцам нового председателя регионального отделения партии «Зеленые». Им стал...
|Общество
|24.01, 10:00
Сегодня пресс-служба администрации Димитровграда сообщила о новом прорыве на водопроводе на ул Земина, 100. Водоснабжение части города в очередной раз...
|Политика
|24.01, 06:20
В начале 2017 года комиссия по организации транспортного обслуживания населения Ульяновска приняла решение закрыть маршрут общественного транспорта №98...