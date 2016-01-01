|Криминал
|03.02, 18:26
2 февраля в Ульяновске был приговорен к 12,5 годам лишения свободы 28-летний житель Новоульяновска Олег Холодов, который после жестокого убийства своего собутыльника частично съел его, пожарив на сковородке. 73online.ru стали известны новые, леденящие душу, подробности дела «новоульяновского...
|Новости компаний
|03.02, 13:10
Холдинг «АМС групп», который принадлежит Сергею Полбину, постепенно уходит с рынка продаж автомобилей. На данный момент из 6 автосалонов у компании остались лишь два - «Рено» и «Мазда». Впрочем, и последний автосалон на данный момент пуст – в наличии нет ни одной...
|Криминал
|03.02, 12:40
В ноябре 2016 года районный Железнодорожный суд вынес приговор известному предпринимателю, лидеру ульяновской азербайджанской диаспоры Исламу Гусейнову, которому было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем в крупном размере. В...
|Общество
|03.02, 10:00
С 1956 года в Ульяновске существует свой мини-Чернобыль. Именно в этот год почти в центре Ульяновска, в Соловьевом овраге, был захоронен радиоактивный мусор, вывезенный сюда с приборостроительного завода. Разговоры об очистке территории шли несколько десятков лет. И, наконец, в этом году госкорпорация по...
Митяев Юрий Васильевич, заслуженный тренер РФ по греко-римской борьбе, тренер спортшколы олимпийского резерва
Гамазин Евгений Владимирович, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей региона
Кошаев Алексей Михайлович, глава города Димитровграда
Шиперев Валерий Яковлевич, директор Ульяновского филиала ПАО «Ростелеком»
|Криминал
|03.02, 06:20
Накануне, 2 февраля, состоялся последний день оглашения свидетельских показаний по делу экс-депутата ЗСО Алсу Балакишиевой, которая обвиняется в получении...
|Отдых
|03.02, 06:00
Большой Праздничный Концерт белорусской группы Trubetskoy пройдет в питейном заведении 24 февраля. Музыканты исполнят лучшие песни из репертуара «Ляписа...
|Общество
|02.02, 12:02
Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска во время плановой проверки, начавшейся летом этого года, выявила многочисленные грубейшие нарушения в трех...
|Новости компаний
|02.02, 11:28
С 2009 года в Ульяновской области функционирует завод по производству кормов для животных от компании с мировым именем «Mars», а с 2012 года...
|Новости компаний
|02.02, 06:20
Одна из дочерних структур ульяновского автозавода - ООО «УАЗ-Автокомпонент» прекратила свое функционирование. Как сообщил 73online.ru...
|Новости компаний
|02.02, 06:00
Ульяновская компания ООО «Проспект+», которая занимается благоустройством территорий таких объектов, как гостиница «Хилтон»,...
|Общество
|01.02, 12:17
Сегодня свой День рождения отмечает Тамара Дмитриева - депутат ЗСО пятого созыва, директор Центра науки, техники и культуры УлГТУ. 73online.ru связался с...
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|Криминал
|01.02, 11:45
Накануне, 31 января, судья Ленинского районного суда Гельфия Мифтахова вынесла оправдательный приговор сыну бизнесмена Николая Повтарева, Дмитрию Повтареву....
|Политика
|01.02, 10:25
С сегодняшнего дня, 1 февраля, в отставку ушел первый заместитель главы администрации Димитровграда Александр Савинов. Чиновник, отвечавший, в том числе, и...
|Общество
|01.02, 09:00
Ситуация вокруг ульяновского детского сада №124 «Планета детства», где заболело сразу несколько воспитанников одной группы, вызвала в обществе...