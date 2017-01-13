73online.ru

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Главные новости
Новости компаний09.01, 15:00
Спорт-афера? Ульяновцы жалуются на клуб «Lotus», который собрал деньги, но не построил зал

В этом году в ТРК «Enterra» на ул. Радищева должен открыться новый круглосуточный фитнес-клуб «Lotus Health Club». Полная карта занятий на 1 год по цене предпродажи стоит 10 900 рублей. Любители спорта активно раскупают абонементы через сайт клуба. Однако сроки открытия...

Общество09.01, 12:38
«Девочки у меня все никак не получаются!». Сергей Герасимов в пятый раз стал отцом

  Известный ульяновский бизнесмен и владелец «Группы компаний Герасимовъ» Сергей Герасимов сегодня в очередной раз стал папой. Супруга Наталья подарила ему еще одного, пятого (!) мальчика. Новорожденный и мама чувствуют себя хорошо. По словам Герасимова, беременность и роды прошли без...

Политика09.01, 11:58
Источник: Палата справедливости будет упразднена, Мисанца назначат советником Морозова

Сегодня, 9 декабря, в 13 ч губернатор Сергей Морозов проведет совещание по вопросу реорганизации Палаты справедливости Ульяновской области. На него приглашены все члены Палаты – ее председатель Захар Мисанец, а также уполномоченные - по правам человека – Людмила Крутилина, по правам ребенка -...

Общество09.01, 11:27
Хормейстер из Санкт-Петербурга Хапров вынесет вердикт ульяновской культуре

Сегодня на аппаратном совещании в ульяновском правительстве губернатор Сергей Морозов заявил, что в регионе будет проведен масштабный аудит отрасли культуры. Для этих целей будет создана специальная комиссия, которую возглавит хормейстер и директор хорового училища имени Глинки Виктор Хапров. Последний не...

Дни рождения
Сегодня, 9 Января

Панчин Сергей Сергеевич, Глава города Ульяновска, депутат УГД

Хаутиев Шарпудин Маулиевич, начальник управления по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области

Завтра, 10 Января

Рахимов Наил Сабирович, глава администрации МО Анненковское сельское поселение, Майнский район

   

Главные темы
Общество09.01, 10:38
С января в Ульяновске запустили продажу е-ОСАГО

С 1 января 2017 года страховые компании запускают в Ульяновске обязательные электронные продажи ОСАГО (е-ОСАГО). То есть, теперь страховщики, работающие в...

Новости компаний09.01, 06:20
Юрасов возвращается в Ульяновск. Новый директор «Авиастар-СП» продолжит оптимизировать завод

Новым исполнительным директором «Авиастар-СП» станет бывший гендиректор УАЗа и действующий вице-президент по производству и техническому развитию...

Общество09.01, 06:00
«Автостат»: Ульяновцы копят на автомобиль в среднем более 3-х лет

Аналитическое агентство «Автостат» посчитало, сколько времени требуется жителям разных регионов России на то, чтобы накопить на новый автомобиль....

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09.01, Общество
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09.01, Общество
С января в Ульяновске запустили продажу е-ОСАГО  0
09.01, Новости компаний
Спорт-афера? Ульяновцы жалуются на клуб «Lotus», который собрал деньги, но не построил зал  0
09.01, Общество
Хормейстер из Санкт-Петербурга Хапров вынесет вердикт ульяновской культуре  0
VIP досье

Бударин Геннадий Александрович

Дата рождения - 25 июня 1967
Депутат Ульяновской Городской Думы III, IV, V созыва, округ 14
Главные темы
Общество05.01, 12:30
Морозов и Панчин с Огненным Петухом будут дружить

Новый год уже наступил, но по восточному календарю Красный или Огненный Петух по-настоящему вступит в свои права только 28 января. Согласно восточным...

Общество04.01, 17:02
Сергей Морозов пробежал марафон памяти доктора Лизы

Сегодня, 4 января, в Ульяновске прошел благотворительный забег «Дари добро». Акция проходит в нашем городе уже во второй раз – первый забег...

Отдых04.01, 09:00
Нонна Мордюкова глазами журналиста Рачинской. История одной встречи

В 2017 году в России будет отмечаться 100-летие Октябрьской революции 1917 года, которая стала одним из важнейших и крупнейших политических событий ХХ века и...

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В страшном пожаре в Чердаклинском районе погибла семья из четырех человек

Вчера днем, 3 января, в селе Поповка Чердаклинского района Ульяновской области произошел страшный пожар, который унес жизнь четырех человек. По...

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Отдых02.01, 13:17
Культурные выходные в Ульяновске: от «Старых песен о главном» до «METAL-елки»

73online.ru знакомит своих читателей с афишей культурных мероприятий, которые пройдут в Ульяновске со 2.01 по 13.01.17. В эти дни горожан ждет...

Общество02.01, 11:45
Харлов превратился в индийского раджу, а Чепухин – в Деда Мороза на тракторе

 Ульяновская область отпраздновала наступление 2017 года.  Впервые регион встречал новый год по своему «ульяновскому» времени. В...

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Ульяновец признан одним из самых успешных бизнесменов России

По версии интернет-журнала «Секрет Фирмы» наш земляк 35-летний Руслан Фазлыев вошел в список самых успешных молодых предпринимателей страны в...

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