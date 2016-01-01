73online.ru

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Главные новости
Новости компаний26.01, 13:32
«Хелипорт» назвал «дураками» тех, кто требует с него коммерческую лицензию

Накануне региональная транспортная прокуратура заявила о штрафе в 450 тыс рублей, который накладывается на вертолетный комплекс «Хелипорт Ульяновск» за то, что компания осуществляла коммерческие полеты без официальной лицензии на такой вид деятельности. По сути, прокуратура сообщила о том, что...

Общество26.01, 11:31
Кошаев: Проезд в автобусах Димитровграда может подорожать до 22 рублей

Вслед за Ульяновском поднять цены на услуги общественного транспорта решил и Димитровград. Накануне, 25 января, глава города Алексей Кошаев встретился с местными перевозчиками. Как известно, во втором по величине городе региона своей системы муниципального общественного транспорта нет. Пассажироперевозками...

Новости компаний26.01, 06:10
Очередной хостел выставлен на продажу. "Апрель" оценили в 30 млн рублей

В Ульяновске выставлен на продажу очередной хостел. На этот раз - «Апрель», расположенный на ул Академика Павлова, 64. За бизнес собственники хотят выручить 30 млн рублей. Гостиничный комплекс эконом-класса «Апрель» площадью в 560 кв м открылся менее года назад – в феврале...

Новости компаний26.01, 06:00
ЖК на Автомобилистов 7А: найди квартиру по душе

Выбрать жилье не всегда легко и просто – то планировка комнат не подходит, то школы или садика по близости нет. Компания ООО «Северо-Запад» постаралась учесть все нюансы, поэтому в жилом комплексе на Автомобилистов, 7А даже самый придирчивый покупатель сможет найти для себя подходящий вариант

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Сегодня, 26 Января

Белянкин Михаил Владимирович, главврач Ульяновской областной клинической наркологической больницы

Завтра, 27 Января

Ризаев Александр Николаевич, глава администрации МО «Николаевский район»

   

Главные темы
Общество26.01, 05:40
Культуру - в массы. В Ульяновске на продажу выставили доходный дом купца и гостиницу 19 века

    Ульяновская городская администрация в рамках приватизационной программы на 2017 год планирует выставить на продажу несколько объектов...

Новости компаний25.01, 12:16
Дальше – в режиме автопилота. «Авиастар» подчинили московскому «Ильюшину»

Сегодня на сайте АО «Авиастар-СП» опубликованы итоги внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 18 января. Согласно им...

Политика25.01, 10:22
Коммунист Замалетдинов отказался от депутатства ради карьеры Куринного

Сегодня на заседании гордумы депутат от КПРФ Рамиль Замалетдинов официально сложил с себя полномочия народного избранника. Это решение депутат Госдумы...

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«Почтой управляют мародеры». Долинин о назначении очередного ульяновского «Печкина»   0
22.01, Общество
Сотрудник ДПС сбил детей 9-ти и 11-ти лет  0
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VIP досье

Редькин Андрей Павлович

Дата рождения - 28 октября 1980
С 2011 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»
Главные темы
Политика25.01, 06:20
«Я уже устал слушать про смерть «Ульяновской правды». Чепухин о реформе СМИ

На этой неделе стали ясны масштабы реформы бюджетных СМИ Ульяновской области, которые были анонсированы заместителем губернатора Александром Чепухиным. Как...

Политика25.01, 06:10
Источник: Замминистра по имуществу Мишина готовят к отставке

Заместитель министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области - директор департамента государственного имущества и земельных отношений...

Образование и наука25.01, 06:00
Как научить детей договариваться. Помогут креативные курсы и полезные тренинги

Счастливый малыш – счастливые родители. Эта истина и проста, и сложна одновременно. Во многом счастье зависит от того, как мы умеем общаться с окружающими...

Общество24.01, 13:00
Нецкин ушел в отставку. УФСИН возглавил полковник из Москвы Андреев

 Кадровые изменения в системе ульяновского ФСИН. Новым начальником (пока с приставкой «врио») службы исполнения и наказания по региону...

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Политика24.01, 10:51
Новые «Зеленые»: Бударин займется свалками, а Павлючков – эко-имиджем Морозова

 Накануне, 23 января, эколог Лев Левитас представил ульяновцам нового председателя регионального отделения партии «Зеленые». Им стал...

Общество24.01, 10:00
Четвертый день без воды. Коммунальная система Димитровграда рассыпается на глазах

Сегодня пресс-служба администрации Димитровграда сообщила о новом прорыве на водопроводе на ул Земина, 100. Водоснабжение части города в очередной раз...

Политика24.01, 06:20
Морозов дал сутки Вавилину на то, чтобы вернуть в Ульяновск маршрут №98

В начале 2017 года комиссия по организации транспортного обслуживания населения Ульяновска приняла решение закрыть маршрут общественного транспорта №98...

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