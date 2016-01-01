73online.ru

|Отдых
|05.02, 17:49
9 февраля в 19.00 ч в кинотеатре СИНЕМА ПАРК для зрителей старше 18 лет состоится эксклюзивная презентация мирового бестселлера «На пятьдесят оттенков темнее». В программе экстравагантное шоу с показом картины в супер зале RELAX в 19:40 и зале JOLLY в 20:10. СИНЕМА ПАРК приглашает всех...
|Новости компаний
|03.02, 13:10
Холдинг «АМС групп», который принадлежит Сергею Полбину, постепенно уходит с рынка продаж автомобилей. На данный момент из 6 автосалонов у компании остались лишь два - «Рено» и «Мазда». Впрочем, и последний автосалон на данный момент пуст – в наличии нет ни одной...
|Криминал
|03.02, 12:40
В ноябре 2016 года районный Железнодорожный суд вынес приговор известному предпринимателю, лидеру ульяновской азербайджанской диаспоры Исламу Гусейнову, которому было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем в крупном размере. В...
|Общество
|03.02, 10:00
С 1956 года в Ульяновске существует свой мини-Чернобыль. Именно в этот год почти в центре Ульяновска, в Соловьевом овраге, был захоронен радиоактивный мусор, вывезенный сюда с приборостроительного завода. Разговоры об очистке территории шли несколько десятков лет. И, наконец, в этом году госкорпорация по...
Аринахин Игорь Николаевич, директор ООО "Аквапарк"
Йосеф Марсоу, главный раввин Ульяновской области
Чернышев Александр Владимирович, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области
Власова Юлия Борисовна, директор детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике
|Криминал
|03.02, 10:00
2 февраля в Ульяновске был приговорен к 12,5 годам лишения свободы 28-летний житель Новоульяновска Олег Холодов, который после жестокого убийства своего...
|Криминал
|03.02, 06:20
Накануне, 2 февраля, состоялся последний день оглашения свидетельских показаний по делу экс-депутата ЗСО Алсу Балакишиевой, которая обвиняется в получении...
|Отдых
|03.02, 06:00
Большой Праздничный Концерт белорусской группы Trubetskoy пройдет в питейном заведении 24 февраля. Музыканты исполнят лучшие песни из репертуара «Ляписа...
|Общество
|02.02, 12:02
Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска во время плановой проверки, начавшейся летом этого года, выявила многочисленные грубейшие нарушения в трех...
|Новости компаний
|02.02, 11:28
С 2009 года в Ульяновской области функционирует завод по производству кормов для животных от компании с мировым именем «Mars», а с 2012 года...
|Новости компаний
|02.02, 06:20
Одна из дочерних структур ульяновского автозавода - ООО «УАЗ-Автокомпонент» прекратила свое функционирование. Как сообщил 73online.ru...
|Новости компаний
|02.02, 06:00
Ульяновская компания ООО «Проспект+», которая занимается благоустройством территорий таких объектов, как гостиница «Хилтон»,...
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|Общество
|01.02, 12:17
Сегодня свой День рождения отмечает Тамара Дмитриева - депутат ЗСО пятого созыва, директор Центра науки, техники и культуры УлГТУ. 73online.ru связался с...
|Криминал
|01.02, 11:45
Накануне, 31 января, судья Ленинского районного суда Гельфия Мифтахова вынесла оправдательный приговор сыну бизнесмена Николая Повтарева, Дмитрию Повтареву....
|Политика
|01.02, 10:25
С сегодняшнего дня, 1 февраля, в отставку ушел первый заместитель главы администрации Димитровграда Александр Савинов. Чиновник, отвечавший, в том числе, и...