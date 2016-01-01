Новости компаний 16.01, 11:58

В конце 2016 года 73online.ru писал о финансовых сложностях, с которыми столкнулся объект туристической инфраструктуры Ульяновска «Ленинские горки». На тот момент работники заявляли, что более 2-х месяцев не получают зарплату, а сами горнолыжные трассы могут не открыться с началом зимы –...