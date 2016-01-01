73online.ru

Общество 03.02, 10:00

С 1956 года в Ульяновске существует свой мини-Чернобыль. Именно в этот год почти в центре Ульяновска, в Соловьевом овраге, был захоронен радиоактивный мусор, вывезенный сюда с приборостроительного завода. Разговоры об очистке территории шли несколько десятков лет. И, наконец, в этом году госкорпорация по...