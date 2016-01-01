73online.ru

Происшествия 27.01, 10:59

21 января в 3,5 км от села Лебяжье (Мелекесский район) были обнаружены трупы двух косуль. Егеря, которые стали очевидцами происшествия, сообщили, что браконьеры стреляли по животным из вертолета. После того, как косули были убиты, вертолет улетел в сторону Димитровграда. По факту незаконной охоты с...