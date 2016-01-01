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Криминал03.02, 18:26
«Человечина ему не понравилась». "Молчание ягнят" по-ульяновски

2 февраля в Ульяновске был приговорен к 12,5 годам лишения свободы 28-летний житель Новоульяновска Олег Холодов, который после жестокого убийства своего собутыльника частично съел его, пожарив на сковородке. 73online.ru стали известны новые, леденящие душу, подробности дела «новоульяновского...

Новости компаний03.02, 13:10
Закат империи Полбина. АМС-групп остался с «Рено» и одной «Маздой»

Холдинг «АМС групп», который принадлежит Сергею Полбину, постепенно уходит с рынка продаж автомобилей. На данный момент из 6 автосалонов у компании остались лишь два - «Рено» и «Мазда». Впрочем, и последний автосалон на данный момент пуст – в наличии нет ни одной...

Криминал03.02, 12:40
Прокуратура атакует Гусейнова

В ноябре 2016 года районный Железнодорожный суд вынес приговор известному предпринимателю, лидеру ульяновской азербайджанской диаспоры Исламу Гусейнову, которому было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем в крупном размере. В...

Общество03.02, 10:00
Последнее решение Кириенко в «Росатоме»: очистить Ульяновск от радиации

С 1956 года в Ульяновске существует свой мини-Чернобыль. Именно в этот год почти в центре Ульяновска, в Соловьевом овраге, был захоронен радиоактивный мусор, вывезенный сюда с приборостроительного завода. Разговоры об очистке территории шли несколько десятков лет. И, наконец, в этом году госкорпорация по...

Дни рождения
Сегодня, 4 Февраля

Митяев Юрий Васильевич, заслуженный тренер РФ по греко-римской борьбе, тренер спортшколы олимпийского резерва

Завтра, 5 Февраля

Гамазин Евгений Владимирович, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей региона

Кошаев Алексей Михайлович, глава города Димитровграда

Шиперев Валерий Яковлевич, директор Ульяновского филиала ПАО «Ростелеком»

   

Главные темы
Криминал03.02, 06:20
Балакишиева в суде: Дело против меня – это провокация агента ФСБ по прозвищу «Малявка»

Накануне, 2 февраля, состоялся последний день оглашения свидетельских показаний по делу экс-депутата ЗСО Алсу Балакишиевой, которая обвиняется в получении...

Отдых03.02, 06:00
"Я тебя не скоро позабуду..." «Шипр» подхватит лучшие песни Трубецкого

Большой Праздничный Концерт белорусской группы Trubetskoy пройдет в питейном заведении 24 февраля. Музыканты исполнят лучшие песни из репертуара «Ляписа...

Общество02.02, 12:02
Дома без батарей и с неработающими лифтами. Прокуратура заинтересовалась "Симбирскими высотками" Федорова

Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска во время плановой проверки, начавшейся летом этого года, выявила многочисленные грубейшие нарушения в трех...

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Редькин Андрей Павлович

Дата рождения - 28 октября 1980
С 2011 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «Ульяновский Центр Трансфера Технологий»
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