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Главные новости
Политика31.12, 14:05
МЧС: Причиной пожара в "Белуге" стал поджог

Главное управление МЧС России по Ульяновской области информирует, что причиной вчерашнего пожара в лаундж-кафе "Белуга" стал поджог. В пресс-релизе сообщается: - В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 540 кв.м, внутренняя отделка на площади 540 кв.м, уничтожена летняя деревянная...

Политика31.12, 09:30
Министерский Новый год

В преддверии Нового года 73online.ru решил узнать, как планируют встретить 2017 год члены правительства, министры и заместители губернатора, какие подарки будут дарить друзьям, близким и родным. Известные ульяновцы рассказали, какие традиции празднования Нового года существуют в их семье, а также о самом...

Общество31.12, 08:00
Самые громкие истории Ульяновска за 2016 год

Минувший год никак нельзя назвать спокойным. Ульяновск гремел едва ли не на всю Россию с очередным скандалом, трагедией или уголовным делом. 73online.ru решил вспомнить, какие конкретно события и люди сделали уходящий год незабываемыми.     Мажоры года 30 декабря 2014 года Ульяновск опять...

Происшествия30.12, 12:30
Пожар в лаундж-кафе "Белуга". Фото

Сегодня утром около 11.00, как сообщили очевидцы в соцсетях, загорелось лаундж-кафе "Белуга" в Александровском парке. Прибывшие сотрудниики МЧС смогли оперативно локализовать огонь, но пламя повредило большую площадь помещения. Обугленные стены и прогоревшая кровля  - все, что осталось от популярного...

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Главные темы
Общество30.12, 11:00
Что будет с платой за питание в детсадах Ульяновска

С 1 января 2017 года в детских садах Ульяновской области увеличится размер родительской платы – эти средства идут на оплату питания детей. Региональное...

Общество30.12, 10:00
Соскребал торт, ждал заветную машинку… Новый год в планах и воспоминаниях ульяновских бизнесменов

В преддверии Нового года 73online.ru решил узнать, как планируют встретить 2017 год представители бизнеса, какие подарки будут дарить друзьям, близким и...

Политика30.12, 06:05
Полномочия Чепухина расширяются каждый день

Должностные обязанности замгубернатора по информационной политике Александра Чепухина растут примерно как курс рубля на валютной бирже – каждый день....

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Бударин Геннадий Александрович

Дата рождения - 25 июня 1967
Депутат Ульяновской Городской Думы III, IV, V созыва, округ 14
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Сегодня в рамках совещания по улучшению экологической ситуации в регионе прозвучали новые кадровые назначения. Лев Левитас и Александр Брагин получили новые...

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