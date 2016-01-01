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Главные новости
Общество28.01, 09:00
Сломала ногу и умерла. В смерти женщины винят хирурга, который ее лечил

СК РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту смерти 51-летней жительницы Ульяновска, которая умерла во время прохождения амбулаторного лечения в ульяновской поликлинике №6 (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Дело было возбуждено буквально на днях, но почти год с лишним после случившегося. По данным...

Общество28.01, 08:00
Культурные выходные в Ульяновске: гастроли балета Аллы Духовой

73online.ru знакомит своих читателей с афишей культурных мероприятий, которые пройдут в Ульяновске с 28.01 по 3.02.17. В эти дни ульяновцев ждет обширная культурная программа. Любители художественного творчества смогут посетить выставку иллюстраций ульяновского художника Павла Клементьева, а в креативном...

Общество27.01, 11:56
«Гулливер» заподозрили в продаже фальсификата

26 января на странице в Фейсбуке ульяновец Алексей Мараховцев выложил результаты своего мини-расследования, из которого следует, что на полках крупнейшей в регионе продуктовой сети может быть обнаружен фальсификат – поддельная продукция, которая «маскируется» под известные бренды. По...

Происшествия27.01, 10:59
Барские забавы. Обнародовано фото вертолета, из которого стреляли по косулям

21 января в 3,5 км от села Лебяжье (Мелекесский район) были обнаружены трупы двух косуль. Егеря, которые стали очевидцами происшествия, сообщили, что браконьеры стреляли по животным из вертолета. После того, как косули были убиты, вертолет улетел в сторону Димитровграда. По факту незаконной охоты с...

Дни рождения
Сегодня, 30 Января

Тамаев Наиль Рахимзянович, глава администрации МО «Елховоозерское сельское поселение»

Каримова Фарида Арслановна, артист-ведущий мастер сцены Ульяновского драмтеатра

Завтра, 31 Января

Легкова Зоя Викторовна, заслуженный работник сельского хозяйства РФ

   

Главные темы
Общество27.01, 06:00
«Ощущение, что вокруг института черти пляшут». Ректор Краснов о волне несчастных случаев в УВАУГА

Ульяновский институт гражданской авиации является старейшим в России учебным заведением по подготовке летного состава для гражданской авиации: пилотов,...

Криминал26.01, 16:30
«Нам дело нужно развалить!». Эксклюзивные файлы оперативной съемки по Балакишиевой

    В Ленинском районном суде продолжается рассмотрение громкого уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего вице-спикера...

Новости компаний26.01, 13:32
«Хелипорт» назвал «дураками» тех, кто требует с него коммерческую лицензию

Накануне региональная транспортная прокуратура заявила о штрафе в 450 тыс рублей, который накладывается на вертолетный комплекс «Хелипорт...

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Прокурор Хуртин о том, почему так редко сажают коррупционеров и кто виноват в разгуле молодежной преступности   0
26.01, Криминал
«Нам дело нужно развалить!». Эксклюзивные файлы оперативной съемки по Балакишиевой  0
27.01, Общество
«Ощущение, что вокруг института черти пляшут». Ректор Краснов о волне несчастных случаев в УВАУГА  0
27.01, Общество
«Гулливер» заподозрили в продаже фальсификата  0
23.01, Общество
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Шайдуллин Шамиль Нургалиевич

Дата рождения - 3 марта 1963
С 2010 г. по настоящее время - Начальник Ульяновского отделения КбшЖД
Главные темы
Общество26.01, 11:31
Кошаев: Проезд в автобусах Димитровграда может подорожать до 22 рублей

Вслед за Ульяновском поднять цены на услуги общественного транспорта решил и Димитровград. Накануне, 25 января, глава города Алексей Кошаев встретился с...

Новости компаний26.01, 06:10
Очередной хостел выставлен на продажу. "Апрель" оценили в 30 млн рублей

В Ульяновске выставлен на продажу очередной хостел. На этот раз - «Апрель», расположенный на ул Академика Павлова, 64. За бизнес собственники...

Новости компаний26.01, 06:00
ЖК на Автомобилистов 7А: найди квартиру по душе

Выбрать жилье не всегда легко и просто – то планировка комнат не подходит, то школы или садика по близости нет. Компания ООО «Северо-Запад» постаралась...

Общество26.01, 05:40
Культуру - в массы. В Ульяновске на продажу выставили доходный дом купца и гостиницу 19 века

    Ульяновская городская администрация в рамках приватизационной программы на 2017 год планирует выставить на продажу несколько объектов...

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Кредо убийцы

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Новости компаний25.01, 12:16
Дальше – в режиме автопилота. «Авиастар» подчинили московскому «Ильюшину»

Сегодня на сайте АО «Авиастар-СП» опубликованы итоги внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 18 января. Согласно им...

Политика25.01, 10:22
Коммунист Замалетдинов отказался от депутатства ради карьеры Куринного

Сегодня на заседании гордумы депутат от КПРФ Рамиль Замалетдинов официально сложил с себя полномочия народного избранника. Это решение депутат Госдумы...

Политика25.01, 06:20
«Я уже устал слушать про смерть «Ульяновской правды». Чепухин о реформе СМИ

На этой неделе стали ясны масштабы реформы бюджетных СМИ Ульяновской области, которые были анонсированы заместителем губернатора Александром Чепухиным. Как...

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