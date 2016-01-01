Политика 31.12, 09:30

В преддверии Нового года 73online.ru решил узнать, как планируют встретить 2017 год члены правительства, министры и заместители губернатора, какие подарки будут дарить друзьям, близким и родным. Известные ульяновцы рассказали, какие традиции празднования Нового года существуют в их семье, а также о самом...