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Главные новости
Общество22.01, 00:37
Сотрудник ДПС сбил детей 9-ти и 11-ти лет

"LIFE.ru" сообщает, что в Ульяновске сотрудник ДПС сбил двоих детей. Трагедия произошла 21 января около 17:00 в Железнодорожном районе Ульяновска. Сотрудник ДПС, находившийся при исполнении, не справился с управлением и сбил на служебной машине двоих детей — 9 и 11 лет. Сейчас они госпитализированы....

Общество21.01, 08:00
Культурные выходные в Ульяновске: Все о любви

73online.ru продолжает знакомить своих читателей с афишей культурных мероприятий, которые состоятся в Ульяновске на этих выходных и в предстоящую неделю - с 20.01 по 27.01.17. Эти дни в городе пройдут под знаком любви: на сцене Ульяновского драмтеатра - постановка нетленной шекспировской трагедии...

Политика20.01, 13:38
Зюганов сравнил Ленина с Ильей Муромцем и заявил, что «не даст его раскапывать»

По случаю 100-летия Октябрьской революции, которая будет отмечаться в этом году, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов дал интервью одному из федеральных телеканалов, в котором еще раз высказался по поводу захоронения останков Владимира Ленина. Политик отметил, что захоронение в склепах соответствует всем...

Общество20.01, 10:36
«Кабачок на корпоративе – главное блюдо». Ульяновск глазами певца Соколовского

 Поп-певец и выпускник проекта «Фабрика звезд» Влад Соколовский накануне нового года посетил Ульяновск. Он выступил в Ленинском мемориале на корпоративе местных чиновников и бизнес-элиты. Во время своего визита на родину Ленина Соколовский записал видео, в котором поделился своим...

Дни рождения
Сегодня, 22 Января

Грачёв Дмитрий Николаевич, депутат Законодательного Собрания Ульяновской области

Прохоров Сергей Николаевич, генеральный директор АО «Редуктор»

Шульга Олег Александрович, генеральный директор ОАО «Ульяновскнефть»

   

Главные темы
Политика20.01, 06:20
Трам-пам-пам! Бакаев, Костишко, краевед Петров и другие о новом президенте США

Сегодня в США состоится инаугурация вновь избранного президента Дональда Трампа. Пожалуй, впервые за всю историю этой страны для одной половины ее жителей -...

Политика20.01, 06:00
«Количество проверок бизнеса сократилось на 90%». Морозов выступил с инвестиционным посланием

Накануне, 19 января, губернатор Сергей Морозов выступил с инвестиционным посланием. В нем он заявил, что в 2016 году количество проверок ульяновского бизнеса...

Политика19.01, 14:36
«Почтой управляют мародеры». Долинин о назначении очередного ульяновского «Печкина»

С сегодняшнего дня, 19 января, ульяновским филиалом «Почты России» будет управлять Наталья Кубасова. На этом посту она сменит прежнего директора...

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VIP досье

Бударин Геннадий Александрович

Дата рождения - 25 июня 1967
Депутат Ульяновской Городской Думы III, IV, V созыва, округ 14
Главные темы
Общество19.01, 10:12
VIP-Крещение: Пока боссы с «Волжанки» совершали омовение, ульяновцы мерзли на улице

  Накануне, в ночь с 18 на 19 января, весь православный мир отмечал Крещение Господне. По традиции в это время десятки тысяч православных ульяновцев...

Новости компаний19.01, 10:04
Рейд по пищеблокам. Комиссия проверила, что в меню в ульяновских школах и детсадах

Тема социального питания в Ульяновске последние несколько месяцев широко обсуждается. Жаркие дискуссии, начинавшиеся на просторах интернета, вышли в реальную...

Политика19.01, 06:20
Смекалин: В ульяновском правительстве появятся 5 новых замминистров

Накануне, 18 января, состоялось первое в 2017 году заседание областного парламента. На нем председатель ульяновского правительства Александр Смекалин заявил,...

Политика19.01, 06:00
Хакимов отказался рассказать, как с автослесаря поднялся до министра экономики

В начале 2016 года в ульяновское правительство на должность заместителя министра экономики пришел 29-летний Алмаз Хакимов, выходец из республики Татарстан. А...

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Закон ночи

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Главные темы
Политика18.01, 16:42
Питательная среда. Коммунисты атакуют депутата Эдварса

  Сегодня депутаты областного парламента от КПРФ решили опуститься до уровня дошкольников, лично отправились в детские сады… поесть каши. Чуть...

Политика18.01, 13:43
Куринный в свой День рождения рассказал, видит ли себя преемником Зюганова

Сегодня свой 43-й День Рождения отмечает депутат Госдумы, член КПРФ Алексей Куринный. 73online.ru связался с главным оппозиционером Ульяновска, чтобы...

Общество18.01, 12:47
Священник Диодор назвал крещенские купания «безумным поступком, искушающим Бога»

Накануне большого для всего православного мира праздника – Крещения Господнего епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор на сайте епархии завесил...

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