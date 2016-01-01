Общество 01.02, 12:17

Сегодня свой День рождения отмечает Тамара Дмитриева - депутат ЗСО пятого созыва, директор Центра науки, техники и культуры УлГТУ. 73online.ru связался с именинницей, чтобы узнать, как она отмечает праздник. Оказалось, как и многие другие – на рабочем месте. - Тамара Александровна, кто уже успел...