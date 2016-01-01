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Главные новости
Общество01.02, 12:17
Тамару Дмитриеву поздравили грибами и лимоном

Сегодня свой День рождения отмечает Тамара Дмитриева - депутат ЗСО пятого созыва, директор Центра науки, техники и культуры УлГТУ. 73online.ru связался с именинницей, чтобы узнать, как она отмечает праздник. Оказалось, как и многие другие – на рабочем месте. - Тамара Александровна, кто уже успел...

Криминал01.02, 11:45
В обворовывании государства не виновен. Суд оправдал Дмитрия Повтарева

Накануне, 31 января, судья Ленинского районного суда Гельфия Мифтахова вынесла оправдательный приговор сыну бизнесмена Николая Повтарева, Дмитрию Повтареву. 30-летний предприниматель обвинялся в причинении государству крупного имущественного ущерба ( по ч2 ст 165 УК РФ) в размере 23 млн рублей. Прокуратура...

Политика01.02, 10:25
Жертвенный барашек. За износ труб в Димитровграде ответил бывший банкир Савинов

С сегодняшнего дня, 1 февраля, в отставку ушел первый заместитель главы администрации Димитровграда Александр Савинов. Чиновник, отвечавший, в том числе, и за сферу ЖКХ, уволен с формулировкой «по семейным обстоятельствам». 42-летний Александр Савинов пришел в местную администрацию 5 месяцев...

Общество01.02, 09:00
Что случилось в детском саду №124?

Ситуация вокруг ульяновского детского сада №124 «Планета детства», где заболело сразу несколько воспитанников одной группы, вызвала в обществе множество вопросов. Напомним, 24 января за медицинской помощью обратились 12 человек с рвотой и температурой. Роспотребнадзор Ульяновской области закрыл...

Дни рождения
Сегодня, 1 Февраля

Дмитриева Тамара Александровна, депутат ЗСО пятого созыва

Халиуллов Фанис Эмирович, директор ульяновского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений

Завтра, 2 Февраля

Караулова Валентина Герасимовна, главный врач УОКБ, советник губернатора

Кожин Александр Михайлович, управляющий ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии»

Молчанов Александр Михайлович, начальник Ульяновского местного гарнизона

   

Главные темы
Общество01.02, 06:40
Кошаев придумал, как увеличить тарифы на воду на 150% и удивить димитровградцев

На этой неделе глава Димитровграда выступил с громким заявлением. Алексей Кошаев заявил, что исправить ситуацию с многочисленными коммунальными авариями, с...

Новости компаний01.02, 06:00
Трубчанин потратит 2 млн рублей на театральные кресла для "Т Плюс"

Ульяновский филиал электроэнергетической и теплоснабжающей компании ПАО «Т Плюс», директором которого является депутат ЗСО Валентин Трубчанин,...

Криминал31.01, 11:40
Видео: Показания «Аякса» о том, как Балакишиева договаривалась с Климовым о торгах

73online.ru продолжает обнародовать материалы по уголовному делу, возбужденному против экс-депутата ЗСО Алсу Балакишиевой, которая обвиняется в получении...

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Шайдуллин Шамиль Нургалиевич

Дата рождения - 3 марта 1963
С 2010 г. по настоящее время - Начальник Ульяновского отделения КбшЖД
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Общество31.01, 06:20
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